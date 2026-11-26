27 и 28 ноября в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили синоптики.

В регионе прогнозируется усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с и более. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Это приведёт к гололёдным явлениям и сильной гололедице на дорогах. В эти дни ожидается постепенное похолодание.

В Барнауле 27 ноября сохранится облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега — и ночью, и днём. Ветер юго-западный, 10–15 м/с. Температура ночью от -1 до +1 градуса, днём +3...+5.

28 ноября в краевой столице также будет облачно, временами пройдут мокрый снег и снег. Ветер юго-западный, 10–15 м/с. В городе похолодает. Ночью прогнозируют от -1 до -3 градусов, днём 0...+2.