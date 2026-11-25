Ноябрь 2026 года стал самым тёплым за всю историю наблюдений на Телецком озере. По данным станции фонового мониторинга в Яйлю, средняя температура воздуха с 1 по 22 ноября составила +1,8°С, что превысило предыдущий рекорд 1983 года (+1,7°С). Об этом сообщили в соцсетях Алтайского биосферного заповедника.

Многолетняя средняя температура ноября составляла -2,8°С. Самый холодный ноябрь был в 1952 году, когда температура опустилась до -11,2°С. В заповедники отметили, что фенологическая осень в этом году наступила на 14 дней позже обычного. На склонах Алтайского заповедника снега почти нет, хотя обычно он ложится к 31 октября. Однако на притоках озера уже появился лёд.

Ноябрь 2026 указывает на смещение сезонных процессов и изменения климата в регионе. Данные предварительные, окончательные результаты будут известны позже, но рекорд скорее всего будет подтвержден официально.