В Барнауле и на большей части Алтайского края, за исключением западных районов, до 18:00 воскресенья, 22 ноября, сохранятся неблагоприятные метеоусловия. Как сообщили в региональном ЦГМС, в выходные погода будет способствовать скоплению загрязняющих веществ в нижнем слое воздуха.

Чтобы снизить нагрузку на атмосферу и не допустить ухудшения качества воздуха, промышленным предприятиям на это время рекомендовали сократить выбросы.

Причиной застоя станет слабый ветер, который 21 и 22 ноября не превысит 2-7 метров в секунду. Осадков в выходные синоптики не прогнозируют. Днем температура воздуха по региону составит от минус 3 до плюс 2 градусов, а в юго-западных районах потеплеет до плюс 7 градусов.