Квартира в пятиэтажке Кулунды, где 24 ноября взорвался газ, с 2018 года отключена от централизованного газоснабжения. Об этом «Толку» сообщили в «Алтайкрайгазсервисе».

Хозяева не оставляли заявок на техобслуживание, поэтому законных оснований зайти в квартиру у компании не было. При этом общедомовое оборудование проверяли регулярно — последняя диагностика неисправностей не выявила.

Дом на Механизаторской, 22 подключили к газу в 1995 году. Топливо шло через групповую резервуарную установку, которая находится в муниципальной собственности. Последняя проверка внутридомового оборудования прошла в июле 2026 года — давление не падало, неисправностей не нашли. Внутриквартирное оборудование обслуживают только по заявкам жильцов: в октябре мастера побывали у 18 собственников.

Взрыв произошёл в квартире №18, отключённой от газа в 2018-м. На трубе стояла заглушка, обращений о запахе газа не поступало.

«Сведения о наличии газового оборудования в квартире №18 управляющей компанией не предоставлялись, заявок на ТО от собственников не поступало. В результате специализированная организация не имела ни основания, ни законной возможности попасть в квартиру, так как без согласия собственника доступ невозможен. Такого согласия не было», — пояснили в компании.

Что именно взорвалось в квартире, официально пока неизвестно.