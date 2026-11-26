Зарплаты бюджетников в Алтайском крае в 2027 году индексируют. Об этом в ходе онлайн-форума рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников.

С 1 января 2027 года фонд оплаты труда отдельных категорий работников, на которых распространяются президентские указы, увеличат на 6,8%. Остальным бюджетникам зарплаты поднимут с 1 октября — на 4%.

При планировании расходов на оплату труда учли и рост минимального размера оплаты труда. С начала 2027 года МРОТ достигнет 28 935 рублей — это на 6,8% выше уровня 2026 года.