Минувшей ночью в Барнауле на улице Власихинской загорелось строящееся 17-этажное здание. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первых расчётов горела теплоизоляция наружной стены. Огонь потушили подручными средствами на площади около пяти квадратных метров.

В тушении участвовали девять человек и четыре единицы техники. Предварительно, причина — нарушение правил монтажа электрооборудования.

За минувшие сутки, 25 ноября, в Алтайском крае потушили пять пожаров. Два из них произошли в жилом секторе. В Барнауле зафиксировано одно возгорание.