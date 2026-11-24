«Алтай-Пригород» перенес сроки работы дополнительных электричек между Камнем-на-Оби и остановочным пунктом Тараданово в Новосибирской области. Причиной стала плюсовая температура и отсутствие ледостава, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

По новым правилам составы будут ходить по рабочим дням с 7 по 25 декабря включительно. Утром поезд № 6778 отправится из Камня-на-Оби в 05:00 и прибудет в Тараданово в 05:34, а обратный рейс № 6777 поедет в 05:58 с прибытием в 06:31. Вечерняя электричка № 6780 выйдет из Камня-на-Оби в 20:58 (прибытие в 21:32), обратно состав № 6779 отправится в 21:57 и вернется в 22:30.

Уточнить актуальное расписание пассажиры могут в пригородных кассах или по телефону справочной службы (3852) 29-21-68.