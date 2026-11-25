В Алтайском крае днем 25 ноября сохранится неблагоприятная погода с осадками и сильным ветром. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

Так по территории края столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. Пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. Возможны гололедные явления. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле ожидается температура от +1 до +3 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.