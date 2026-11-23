Недавно завершилась история спасения лосенка, которого обнаружили возле оживленной трассы недалеко от села Фирсово. Около двух недель государственные охотничьи инспекторы КГБУ «Алтайприрода» наблюдали за животным в надежде, что оно самостоятельно уйдет в лес, но когда стало ясно, что лось уходить не собирается, в ситуацию решили вмешаться.

Как сообщают в региональном Минприроды, для отлова зверя была сформирована бригада. Животному ввели небольшую дозу снотворного, а когда лосенок уснул, его аккуратно перевезли в безопасное место. Выяснилось, что это самка возрастом 7–8 месяцев.

Животное поместили на месяц в карантин под наблюдение ветеринаров Барнаульского зоопарка. Проверка подтвердила, что лосиха здорова и активна. Так как выпускать неопытного зверя перед зимой было бы опасно, принять лосенка на проживание согласилась Кемеровская областная общественная организация любителей рыболовного спорта и охоты «Кундель». Малышку будут содержать в полувольных условиях. Она уже успешно перенесла переезд и освоилась в просторном вольере.