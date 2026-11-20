В Барнауле приют «Ласка» проведет выездные рейсы по бесплатному чипированию собак. Как сообщили в администрации города, эта процедура обязательна в Алтайском крае.

Приют при грантовой поддержке комитета по благоустройству Барнаула проводит бесплатные выездные рейды. На этот год планируется 1160 процедур, и больше половины из них уже сделано. Только в прошлом году помощь получили более 1500 животных.

В случае отсутствия чипа у собаки владелец может получить штраф. А вот налог на животных пока вводить не планируют.

21 ноября приют будет работать в микрорайоне ВРЗ, а 22 ноября – в микрорайоне Восточный, 28 ноября — в микрорайонах Осипенко, Ближние Черемушки, а 29 ноября – на Потоке.