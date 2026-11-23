За первую неделю подготовки к прямой линии с губернатором Алтайского края Виктором Томенко поступило около 500 обращений от жителей региона, сообщает Центр управления регионом (ЦУР).

Большинство вопросов — 330 — принял и обработал ЦУР. Еще 124 обращения поступили через официальный сайт правительства края, 30 — через Народный фронт.

Прямая линия с главой региона запланирована на 3 декабря. Жители могут направить свои вопросы несколькими способами:

В офисах Народного фронта и партии «Единая Россия».

В администрации своего города или района.

На официальном сайте правительства Алтайского края: altairegion22.ru/personal/open_line.

На сайте: tomenko.alregn.ru.

Через группу «ВКонтакте»: vk.com/voprostomenko.

Ответы на поступившие обращения прозвучат во время прямого эфира. В отдельных случаях авторы вопросов получат ответы в личных сообщениях.