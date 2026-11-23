В Ленинский районный суд Барнаула поступили исковые заявления прокуратуры в интересах жителей многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу. Надзорное ведомство требует определить размер компенсации, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Согласно заключению экспертного центра, техническое состояние здания представляет опасность. На стенах обнаружены трещины, кровля деформирована, а несущие конструкции не соответствуют требованиям безопасности.

При этом распоряжением администрации собственникам квартир установили срок для самостоятельного сноса дома за свой счет — до сентября 2027 года.

В прокуратуре считают, что откладывать решение вопроса до указанной даты нельзя, поскольку угроза обрушения существует уже сейчас. К такому выводу ведомство пришло в том числе после собственного осмотра здания, который подтвердил критическое состояние его конструкций.

По мнению прокуратуры, бездействие комитета жилищно-коммунального хозяйства нарушает право граждан на безопасное жилье.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с требованием установить размер возмещения за изымаемые жилые помещения и взыскать соответствующие суммы в пользу жильцов.

Исковые заявления приняты к производству. По ним назначены судебные заседания.