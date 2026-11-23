Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула к МУП «Горэлектротранс»: транспортное предприятие должно вернуть в бюджет почти 60 млн рублей субсидий, сообщает Банкфакс.

Власти города доказали, что в течение нескольких лет предприятие получало муниципальные деньги на возмещение затрат, однако условия, зафиксированные в документах, не соблюдало. Как следует из материалов дела, в декабре 2025 года комитет обратился в арбитраж с требованием взыскать с муниципального предприятия 59,5 млн рублей. В обоснование горадминистрация указала: с 2021 по 2024 годы «Горэлектротранс» получал субсидии на компенсацию части затрат за перевозку. Но условия договора предприятие нарушило — поэтому необоснованно полученные средства подлежат возврату.

Суть нарушений — в расхождении планового и фактического объёма перевозок по каждому маршруту. По договору ежемесячный план должен выполняться минимум на 85%. Суд установил: в реальности этот показатель на предприятии регулярно проседал — в отдельные месяцы он опускался до 60–84%, а в апреле 2022 года и вовсе упал ниже 50%.

Нарушения при начислении субсидий обнаружила Счётная палата Алтайского края: объём необоснованно перечисленных «Горэлектротрансу» средств составил 59,5 млн рублей. Городской комитет взыскал эти деньги через суд.

Решение арбитража принято 17 ноября 2026 года. В течение месяца со дня принятия его можно обжаловать в Седьмом арбитражном апелляционном суде, а в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу — в кассационном Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.