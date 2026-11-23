В Центральной городской больнице Бийска назначен новый главврач: обязанности руководителя медучреждения исполняет Максим Ким, сообщается на сайте больницы.

Максиму Киму — 39 лет, его профессиональный стаж насчитывает 14 лет. В Бийск он приехал из Томской области.

Специалист окончил СибГМУ по специальности «Лечебное дело» в 2011 году, в 2012 году завершил обучение в интернатуре по специальности «Хирургия», а в 2021 году получил квалификацию по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В Томской области Максим Ким работал врачом‑хирургом, возглавлял поликлинику, занимал пост заместителя главного врача по медицинским вопросам, исполнял обязанности главного врача. В 2025 году стал руководителем Медицинской палаты Томской области.

Напомним, ранее пост главврача ЦГБ занимал Сергей Ковязин.