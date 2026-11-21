В Барнауле продолжается программа бесплатной стерилизации домашних собак в льготном пункте при приюте «Ласка». Весной организация выиграла городской грант на 670 операций, и более 500 питомцев уже прошли процедуру, сообщили в мэрии краевой столицы.

Всего за семь лет работы ветеринары приюта провели 10 тысяч стерилизаций. Плановые операции здоровым животным делают под общим наркозом хирург, анестезиолог и ассистент. По данным врачей, осложнения возникают менее чем в 1% случаев.

Льготная программа помогает сдерживать рост числа бездомных животных на улицах. Записать собаку на бесплатную процедуру горожане могут на сайте приюта «Ласка», при этом владельцам готовы помочь с доставкой питомца в клинику.