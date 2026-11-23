На улице Силикатной в Барнауле начался очередной этап строительства моста через реку Пивоварку в районе дома № 20. Подрядчик приступил к укладке балок пролётного строения, сообщает мэрия.

К этому моменту на объекте уже демонтировали опоры старой переправы, обустроили буронабивные сваи и насадки. Кроме того, в подмостовом пространстве укрепили бетонным покрытием откосы.

До начала основных строительных работ подрядная организация также перенесла инженерные коммуникации, в том числе водопроводные сети и электрокабель. На период строительства было организовано безопасное движение транспорта.

Необходимость возведения нового моста возникла после того, как существующая переправа через Пивоварку получила повреждения из-за сильных дождей летом 2025 года. Чтобы сохранить транспортное сообщение, тогда оперативно построили временное сооружение.

В 2026 году подготовили проект капитального строительства моста и получили положительное заключение Государственной экспертизы Алтайского края.

Стоимость контракта составляет 65,3 млн рублей. Завершить работы и ввести мост в эксплуатацию планируют до 31 мая 2027 года.