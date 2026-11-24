Виктор Томенко поручил краевым и муниципальным ведомствам оказать необходимую поддержку жителям села Кулунда, где взорвался бытовой газ. «Взял на личный контроль вопросы оказания помощи пострадавшим при взрыве бытового газа в селе Кулунда», – написал глава региона в своем MAX-канале.

Для координации работы экстренных служб в краевом правительстве уже действует оперативный штаб. Из пятиэтажного дома, где частично обрушились верхние этажи четвертого и пятого подъездов, эвакуировали жильцов. Для них подготовили пункт временного размещения на базе одной из школ Кулундинского района.

Бригады медиков оказывают пострадавшим экстренную помощь, ситуацию контролирует региональный Минздрав. На месте происшествия продолжают работать пожарные, следователи СК, полицейские и сотрудники местной администрации.