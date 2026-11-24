Сегодня утром, 24 ноября, в селе Кулунда Алтайского края в пятиэтажном жилом доме на улице Промышленной, 22 произошел взрыв газа. Как сообщили в региональном управлении МЧС, хлопок прогремел около 9 часов утра на верхних этажах четвертого или пятого подъезда. От ударной волны обрушилась часть крыши и стена пятого этажа, а в поврежденных квартирах вспыхнул пожар.

Из разрушенной части здания восемь человек выбрались самостоятельно, еще пятерых эвакуировали спасатели. По предварительным данным, под завалами может оставаться один жилец, делится ЦУР. Пожарные с помощью автолестницы тушат огонь на верхнем этаже, а медики скорой помощи осматривают пострадавших.

На месте работают следователи, прокуроры, полицейские и сотрудники местной администрации. Для жильцов 60-квартирного дома в селе уже готовят два пункта временного размещения, а власти уточняют списки всех проживающих.

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