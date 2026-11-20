В Алтайском крае вступил в законную силу приговор по уголовному делу о гибели ребенка при разгерметизации газового баллона. Как сообщили в прокуратуре региона, сторона защиты не смогла оспорить приговор.

На Алтае вынесли приговор по делу о гибели ребенка из-за газового баллона Подробнее Директор Бийского регионального газового управления ОАО «Алтайкрайгазсервис» и разнорабочая данной организации были осуждены за ЧП, произошедшее в декабре 2024 года. По данным суда и следствия, руководитель указал подчиненной заправлять баллоны сжиженным углеводородным газом с помощью старого оборудования в помещении, которые не прошли экспертизу. В декабре 2024 года женщина допустила переполнение газового баллона при заправке. В дальнейшем баллон взорвался, и от огня в печке при открытии двери в веранду произошло возгорание. Супруга хозяина и их девятилетний ребенок с ожогами были доставлены в больницу. Женщина выжила, а ребенок погиб.

Каждый из осужденных был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Также их лишили права заниматься деятельностью, связанной с реализацией газа и газового оборудования на два года.