Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в селе Кулунда Алтайского края. Разбирательство начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном управлении ведомства.

ЧП произошло утром 24 ноября в доме на улице Механизаторской. От мощного взрыва в здании обрушились четвертый и пятый этажи сразу в двух подъездах. Точное число пострадавших сейчас уточняется.

На месте происшествия работает следственная группа. Специалисты осматривают разрушенные конструкции, опрашивают очевидцев и готовят материалы для назначения судебных экспертиз. Ход расследования взяло на контроль руководство краевого следственного управления.