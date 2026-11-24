Спасатели МЧС России тушат пожар и эвакуируют людей из пятиэтажного дома в селе Кулунда Алтайского края, где взорвался бытовой газ. Как сообщили в региональном управлении ведомства, ЧП произошло в газифицированном здании на улице Механизаторской, 22.

От взрыва в пятиэтажке обрушились верхние этажи второго подъезда, а в квартирах вспыхнул огонь. На месте работают местные пожарно-спасательные расчеты и экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

На подмогу в Кулунду направили аэромобильную группировку, оперативную группу краевого главка и специалистов Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС. К работе привлекли более 30 человек и около десяти единиц техники.