В селе Кулунда Алтайского края продолжаются восстановительные и экспертные работы в пятиэтажке, где утром 24 ноября произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах, два человека погибли. Что известно на данный момент, сообщили в администрации района.

По заключению экспертов первый и второй подъезды не подлежат дальнейшей эксплуатации и будут демонтированы. Состояние третьего подъезда оценят повторно после разборки первых двух секций. Четвертый и пятый подъезды признаны пригодными для безопасного проживания при условии восстановления электроснабжения.

ОАО «Алтайгазсервис» провело обследование магистральной сети газопровода по фасаду поврежденного дома. Стоимость ремонта сети уже определили.

Коммунальные службы зачищают придомовую территорию от обломков конструкций, специалисты обследуют электрохозяйство для подачи электропитания. Готовятся списки для выплаты материальной помощи жильцам.

В связи с объявленным штормовым предупреждением возможно приостановление работ.