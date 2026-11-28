В селе Плотава Алейского района 28 ноября произошел пожар в частном жилом доме. В результате ЧП погиб человек, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание произошло поздней ночью. На момент прибытия спасателей здание уже горело открытым огнем. Площадь пожара составила 42 квадратных метра, в ликвидации участвовали 14 пожарных и три единицы техники. После обрушения конструкций на месте обнаружили тело погибшего мужчины. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неосторожность при курении.

В ту же ночь в Барнауле на улице Ползунова загорелась одна из квартир трёхэтажного многоквартирного дома. На месте работали десять человек личного состава и три единицы техники. Всего спасено 12 человек, в том числе двоих детей. ЧП произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов.