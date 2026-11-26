Взрыв в квартире дома в Кулунде произошёл из-за накопления большого количества бытового газа. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, первичный анализ обломков и химических составов показал, что столь крупные разрушения — результат именно взрывного сгорания. Что стало источником воспламенения и как в квартире скопилась горючая смесь, ещё предстоит выяснить.

На месте ЧП спасатели закончили разбор завалов — из-под них извлекли тела двух погибших. Сейчас там работают эксперты следственных органов.