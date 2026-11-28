Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу в связи с обращением жителей Бийска. Жильцы пожаловались, что им так и не предоставили благоустроенное жилье, сообщили в Информационном центре СК.

В центр поступило обращение по вопросу длительного нерасселения многоквартирного дома на улице Крылова. Двухэтажный дом 1941 года постройки признали аварийным в 2018 году. На данный момент там разрушаются перекрытия, отсутствуют инженерные системы, изношена электропроводка. До сих пор жильцам не предоставили благоустроенное жилье.

С 2025 в СУ СК по Алтайскому краю расследуется уголовное дело. Глава СК запросил доклад о причинах, по которым допущена волокита, поручил ускорить расследование и предоставить его результаты.