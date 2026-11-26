В Кулунде, где взорвался газ в доме, завершили аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили 26 ноября в оперативных службах.

Напомним, взрыв газа в пятиэтажном доме произошёл утром 24 ноября. С тех пор велись работа по ликвидации последствий, разбору завалов и поисков пострадавших.

25 ноября спасатели обнаружили погибшего мужчину. 26 ноября утром сообщили, что также найдены фрагментированные останки другого человека – предположительно, хозяйки квартиры, где взорвался газ.

«Поставленные перед подразделениями МЧС России задачи выполнены. Готовится вывод группировки», – сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.