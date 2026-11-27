В Алтайском перинатальном центре «Дар» прошла торжественная выписка тройни — двух девочек и мальчика. Малыши появились на свет 2 сентября в семье Вадима и Екатерины Мергер из села Баево.

Тройня семьи Мергер стала второй в центре в этом году. За последние десять лет здесь родилось 26 троен. Поздравить семью приехала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Главный врач центра, председатель комиссии Думы по вопросам здравоохранения Ирина Молчанова отметила роль государства в поддержке материнства и детства. С ее слов, залогом здоровья детей становится создание высокотехнологичных перинатальных центров.

К слову, под выхаживанием младенцев подразумевают не только лекарства и оборудование, но и особую атмосферу. Для малышей создают определенные условия влажности, температуры и тишины. У ребенка в кювезе лежат игрушки, что особенно важно для раннего развития.