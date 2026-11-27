В Алтайском крае осудили жителя Павловского района, который подарил сыну опасный подарок. Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, речь идет о мопеде.

Мировой судья Павловского района вынес приговор мужчине, который купил своему несовершеннолетнему сыну мопед «Рейсер» на день рождения. На этом транспорте подросток по разрешению родителей катался по населенному пункту и попал в ДТП.

В итоге отца мальчика осудили за склонение или вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий и приговорили к штрафу в размере 50 тыс. рублей. Мопед забрали в пользу государства.