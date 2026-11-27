В Барнауле 26 ноября произошел пожар в торговом павильоне на улице Пионеров. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь пожара составила около пяти квадратных метров.

Когда спасатели прибыли на место, из-под крыши павильона шел дым. Пожар повредил стены и перекрытия, а также бытовую технику и вещи внутри помещения. Из здания были вынесены два газовых баллона. В тушении участвовали 13 человек и две автоцистерны.

Самой вероятной причиной пожара называют нарушение правил монтажа электрооборудования.

Всего за сутки в регионе потушили восемь пожаров.