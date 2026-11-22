Поздним вечером 21 ноября в Центральном районе Барнаула на улице Заводской Взвоз произошел пожар. В результате ЧП погибла пожилая женщина.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела крыша частного дома. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. В тушении были задействованы 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Огонь уничтожил стены, личные вещи, крышу. На месте тушения спасатели обнаружили погибшую.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.