Инцидент произошел ночью в Индустриальном районе Барнаула на Павловском тракте. Загорелся строительный вагончик. К моменту прибытия спасателей пламя охватило один из трех металлических вагончиков. Огонь мог перекинуться на соседние постройки, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар ликвидировали на площади около 45 квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю обшивку вагончиков и личные вещи. Никто не пострадал.

За прошедшие сутки в Алтайском крае произошло 10 пожаров. В жилом секторе зарегистрировали четыре возгорания, в Барнауле — два.