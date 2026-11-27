27 ноября на Барнаульском котельном заводе «Сибэнергомаш – БКЗ» запущен новый производственный цех площадью свыше 10 тыс. квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе АКЗС, старт работе дали председатель краевого парламента Александр Романенко и гендиректор предприятия Александр Каменев.

Новое подразделение предназначено для крупноузловой сборки котельного оборудования. Благодаря новому цеху на предприятии создали 150 новых рабочих мест.

«Сибэнергомаш – БКЗ» стал первым российским производителем, освоившим выпуск клапана-дивертора с гильотинной заслонкой собственной разработки. Ранее такое оборудование закупалось только в европейских и азиатских странах. Первые контракты уже обеспечены авансированием.

«Мы сегодня доказываем, что российское — это хорошо, а барнаульское — тем более», — подчеркнул председатель АКЗС.

Александр Каменев добавил, что новая площадка станет ключевой для новых продуктов и направлений развития предприятия.