В администрации Барнаула обсудили подготовку новогодних представлений для учащихся начальных классов. Как сообщили в мэрии, мероприятия пройдут с 21 по 30 декабря.

По словам председателя комитета по образованию Андрея Муля, в этом году представления охватят почти 35 тыс. детей. Праздники пройдут на площадках шести учреждений культуры. Всего школьники посетят 74 представления, на их организацию из муниципальной программы направлено более 16 млн рублей.

Обеспечение безопасности ведется по нескольким направлениям. Роспотребнадзор в ближайшее время проведет профилактические визиты на площадки и исследует воду и воздушную среду. Родителей просят не пускать ребенка на представление при любых признаках вирусных заболеваний.

МЧС рекомендует учреждениям культуры провести внеплановые инструктажи, проверить исправность систем противопожарной защиты. Использование любой пиротехники и несертифицированной иллюминации на детских представлениях категорически запрещено.

Полиция обеспечит контрольно-пропускной режим с применением рамочных и ручных металлодетекторов, перед каждым представлением залы будут обследовать кинологи.