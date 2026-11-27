В Благовещенском районе Алтайского края раскрыли жестокое убийство, которое произошло в 2002 году. Как сообщили в СУ СК по региону, лишь спустя более 20 лет удалось привлечь фигуранта к ответственности.

По данным следствия, обвиняемый путем завладел домом потерпевшего и пообещал ему взамен деньги и другой дом. Обязательства он так и не выполнил. Когда мужчина решил потребовать долг, фигурант дела задумал убийство. В июле 2002 года во время совместной поездки в Благовещенский район мужчины распивали спиртное на обочине. Обвиняемый напал на потерпевшего, повалил его на землю и задушил тросом. Для сокрытия следов преступления он обезглавил жертву, а тело оттащил в лесополосу и сжег. Позднее были обнаружены останки.

Доказать причастность обвиняемого в 2002 году не удалось, а позднее его осудили за другое особо тяжкое преступление. Лишь спустя годы следователи смогли собрать доказательственную базу и предъявили 62-летнему жителю Кулунды обвинение в убийстве из корыстных побуждений. Мужчина заключен под стражу. Расследование дела продолжается.