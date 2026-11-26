25 ноября в пункте пропуска «Третьяковский» сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай вместе с пограничниками остановили ввоз 10 тонн окостенелых рогов марала из Казахстана. Об этом сообщили в ведомстве.

Во время физического контроля инспектор обнаружил в партии рога лося, которых в ветеринарном сертификате Таможенного союза не значилось.

Ввоз запретили, груз отправили обратно. Примечательно, что всего двумя днями ранее, 23 ноября, Россельхознадзор уже пресекал ввоз рогов марала из Казахстана — тогда претензии возникли к оформлению ветеринарных документов.