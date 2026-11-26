С нового года в Алтайском крае отменят региональные детские пособия. Их сумма составляла от 258 до 1115 рублей в зависимости от числа детей в семье. Поправки одобрили 26 ноября на сессии АКЗС, пишет «Толк».

Причина отмены – это окончательный переход всех получателей на единое пособие для детей и беременных с низкими доходами. Единое пособие действует в России с 2023 года и стало самой массовой мерой поддержки в регионе. Краевые «детские» сохранялись только для тех, кто не оформил федеральное.

Председатель комитета АКЗС по социальной защите Ирина Солнцева напомнила, что был переходный период, когда региональное пособие продолжали платить. Сумма федеральных выплат составляет от 8 до 16,3 тысячи рублей, поэтому при переходе на него почти 99% семей отказались от краевого.

Сейчас на региональных выплатах остаются 360 семей. До конца 2026 года они продолжат их получать, а с января 2027-го смогут подать заявку на единое пособие.