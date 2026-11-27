В лесничествах Алтайского края арендаторы приступили к сбору сосновых шишек. Работы уже ведутся на территории Новичихинского и Озеро-Кузнецовского лесничеств, сообщили в региональном Минприроды.

Из шишек получат семяна для дальнейшего лесовосстановления. Несмотря на сформированный резерв, которого региону хватит на несколько лет посадки леса, запасы сырья пополняются ежегодно. Работы продлятся до весны.

Собранное сырье направят в Алтайский лесосеменной центр. С помощью специализированного оборудования из шишек извлекут семена: в среднем из одной тонны сырья получается 10 килограмм семенного материала.