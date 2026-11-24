Хоккеисты «Динамо-Алтай» 23 ноября уступили в гостях самарскому ЦСК ВВС в овертайме со счетом 2:3. Поединок стал для барнаульской команды заключительным в выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ.

После безголевого первого периода хозяева дважды отличились во второй 20-минутке усилиями Аркадия Аксёнова и Льва Сальникова. В третьем отрезке алтайская команда перехватила инициативу и нанесла 16 бросков в створ против пяти у соперника. Сначала Никита Сураев отыграл одну шайбу, а на 60-й минуте тренерский штаб снял вратаря, и Даниил Скориков сравнял счёт за 44 секунды до сирены.

Победную точку в овертайме поставил игрок ЦСК ВВС Сергей Жуков. Судьи изначально отменили взятие ворот, но после видеопросмотра на предмет сдвига каркаса гол засчитали. За 26 туров барнаульцы набрали 25 очков и занимают 17-е место в таблице. Следующий матч «Динамо-Алтай» проведет дома 28 ноября против «Калуги».