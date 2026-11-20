АНО «Территория добра» продолжает заниматься развитием следж-хоккея в Республике Алтай. Ранее организация получила грант, благодаря которому была создана команда, а спорт получил развитие в регионе.

В настоящий момент активно ведется работа по продвижению проекта. Тренировки проводит Андрей Чернышов, который помогает спортсменам осваивать управление специальными санями, отрабатывать движение и учиться работать друг с другом на льду.

Фото: АиФ/ Наталья Стрелецкая

Также организация закупает необходимое оборудование, спортинвентарь и экипировку, чтобы занятия и дальше проходили на регулярной основе, а участники готовились к соревнованиям.

К слову, следж-хоккей становится доступным спортивным направлением для детей и взрослых с инвалидностью, а также ветеранов специальной военной операции. Благодаря проекту они могут не только заниматься спортом, но и находить единомышленников и быть частью команды, которая помогает развить свои навыки и достигать новых вершин.