Инспекторы Россельхознадзора совместно с пограничниками и таможенниками не позволили вывезти из Алтайского края в Казахстан 300 килограммов копченого сыра. Нарушение выявили 22 ноября на пункте пропуска «Веселоярск», сообщили в региональном управлении ведомства.

Продукцию вез из Новосибирской области гражданин Казахстана на грузовом автомобиле Scania. При проверке выяснилось, что у водителя нет ветеринарного сертификата Таможенного союза, без которого перевозить такие товары через границу нельзя.

По правилам ЕЭАС вывоз груза запретили. Партию сыра развернули обратно, а против нарушителя возбудили административное дело.