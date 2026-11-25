В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в райцентре Кулунда Алтайского края под завалами могут оставаться люди. В том числе неизвестно местонахождения хозяйки квартиры, где произошел взрыв. Идет разбор завалов. Об этом сообщили в Центре управления регионом.

Спасатели МЧС России продолжают поисково-спасательные операции. Взрыв произошел утром 24 ноября. В результате обрушились верхние этажи одного из подъездов, после чего начался пожар. В результате трагедии погиб один человек.

Шестеро жильцов были спасены из здания, еще 20 человек эвакуировались самостоятельно. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку работы газового оборудования в доме.