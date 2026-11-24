Под завалами жилого дома в селе Кулунда Алтайского края, где утром 24 ноября взорвался бытовой газ, могут находиться два человека. По состоянию на 16:40 спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции, сообщили в экстренных службах.

На месте работают около 90 сотрудников МЧС и больше 15 единиц техники, включая специалистов Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда и аэромобильную группировку.

Территорию вокруг дома оцепили полицейские, чтобы тяжелая техника могла работать без помех, а за порядком на дорогах следят экипажи ДПС. Координировать действия на месте приехало руководство краевого главка МВД.

Правоохранители уже составили списки всех жильцов. Как только специалисты устранят угрозу обрушения, людей в сопровождении спасателей и полицейских пустят в квартиры уцелевших подъездов.