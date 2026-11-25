В селе Кулунда Алтайского края, где произошёл взрыв газа и пожар в пятиэтажном доме, развернули пункт временного размещения на 150 мест. Об этом сообщили в Центре управления регионом.

Многие жильцы дома решили временно переселиться к родственникам, но инфраструктура готова принять людей, если это потребуется. Кроме того, в селе забронировано 40 мест в местных гостиницах, где проживание предоставляется бесплатно.

Напомним, что накануне в одном из подъездов пятиэтажного дома произошёл взрыв газа, который привёл к пожару. По информации МЧС, верхние этажи одного из подъездов обрушились. По данным регионального следственного управления СК РФ, в результате происшествия погиб один человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, прокуратура ведет проверку.