Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Алтайский край 41 тонну капусты и фиников из-за фитосанитарных нарушений. Некачественные партии остановили с 19 по 23 ноября в Рубцовском и Третьяковском районах, сообщили в региональном управлении ведомства.

Первое нарушение выявили в Рубцовском районе при проверке 21 тонны свежей капусты из Киргизии. В овощах специалисты обнаружили опасного карантинного вредителя, западного цветочного трипса.

Вторую партию, 20 тонн иранских фиников, задержали в Третьяковском районе. Выяснилось, что информация на упаковке товара не совпадает со сведениями в фитосанитарном сертификате.

В итоге оба груза запретили к ввозу и отправили обратно поставщикам.