Доходы бюджета Алтайского края на 2027 год вырастут на 6,6 млрд рублей благодаря дополнительной федеральной помощи. Обновленные параметры поддержали на заседании бюджетного комитета АКЗС и рабочей группы перед вторым чтением, сообщили в краевом парламенте.

Как пояснил министр финансов региона Данил Ситников, 19 ноября Госдума приняла федеральный бюджет во втором чтении и увеличила поддержку края. Из этих денег 3,84 млрд рублей направят на компенсацию затрат по повышению зарплат, 2,5 млрд — на выравнивание бюджетной обеспеченности, а 278 млн составят целевые трансферты.

После правок доходы региона в 2027 году составят 210,56 млрд рублей, расходы — 218,42 млрд рублей. Дефицит казны уменьшится на 2,5 млрд и составит 7,85 млрд рублей. Окончательно проект рассмотрят на ближайшей сессии АКЗС.