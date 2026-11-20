Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес в Алтайское краевое Законодательное Собрание законопроект об уточнении краевого бюджета на 2026 год и на плановый период. Доходная часть бюджета увеличена на 3,2 млрд рублей, дефицит сокращен до 15,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Рост доходов планируется обеспечить за счет увеличения безвозмездных поступлений. Общий объем расходов в 2026 году составит 226,3 млрд рублей.

Изменения параметров бюджета связаны с уточнением дополнительных поступлений, перераспределением средств. Дополнительные средства планируется направить на финансовую поддержку отраслей социальной сферы и муниципальных образований.