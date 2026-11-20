В Шебалинском районе Республики Алтай в ДТП с грузовиком погибли три человека. Как сообщили в ГУ МВД по региону, водитель фуры получил перелом плеча и был доставлен в больницу.

Авария произошла 19 ноября около 20:30 возле села Черга. 46-летний житель Республики Дагестан за рулем Renault Magnum с полуприцепом не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем Audi A4 на встречной полосе.

В легковом автомобиле за рулем сидел 45-летний житель Алтайского края. Он и два пассажира из Алтайского края – мужчины 42 и 43 лет – скончались до приезда медиков.

Полиция проводит проверку.