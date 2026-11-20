В Барнауле восстановили водоснабжение для семи тыс. человек после аварии на водоводе. Как сообщили в компании «Росводоканал Барнаул», работы провели на улице Беляева.

Поздним вечером 19 ноября на улице Беляева, 28 обнаружили повреждение водопровода диаметром 500 мм. Без подачи воды остались 44 многоквартирных дома, в которых проживают чуть больше семи тыс. человек. Также в зону отключения попали три детсада, дом-интернат и колледж.

Специалисты провели монтажные работы к утру 20 ноября и начали заполнение системы.