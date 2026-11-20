Суд приостановил работу барнаульской газовой заправки. После пожара, который произошел там 22 мая, были выявлены нарушения, сообщили в управлении Ростехнадзора.

На Алтае женщина в странном состоянии пыталась поджечь заправку Подробнее Индустриальный районный суд Барнаула удовлетворил требование Ростехнадзора в отношении компании из-за десяти выявленных нарушений промышленной безопасности. Так, на заправке не проводилась экспертиза промышленной безопасности технических устройств, не был организован производственный контроль, а оборудование использовалось без подтверждения соответствия техрегламентам. Кроме того, на объекте не функционировала автоматическая система защиты.

В итоге по решению суда работа заправки приостановлена на 90 суток. На компанию составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, пожар произошел 22 мая. В результате инцидента пострадал работник станции.