В Барнауле полицейские задержали 23-летнего водителя, скрывшегося с места аварии. Об этом сообщили в МВД по Алтайскому краю.

ДТП случилось вечером 13 ноября у дома №259а на улице Юрина. По предварительным данным, неизвестный водитель врезался в Ford Ranger, за рулём которого был 25-летний мужчина. Никто не пострадал, но машины получили повреждения. Виновника тогда не установили — один из участников просто уехал.

Спустя пять дней, 18 ноября, полицейские нашли автомобилиста. Им оказался 23-летний молодой человек за рулём Subaru без номеров. На него составили административные материалы за оставление места ДТП и езду без регистрационных знаков, после чего доставили в отдел.

Отдельно правоохранители проверяют рассказы очевидцев о том, что происходило после аварии. Свидетели утверждают, что водитель выходил из машины и размахивал предметом, похожим на мачете. Было ли это холодное оружие и как именно разворачивался эпизод, пока не установлено.